МОК заявил, что правительство Украины не должно решать вопросы допуска спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на новость о приказе Министерства молодёжи и спорта Украины о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены российские и/или белорусские спортсмены. В организации высказали позицию, согласно которой правительство Украины не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

«Это ставит серьёзные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесёт ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никоим образом не повлияет на СВО.

МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества», – приводит слова из заявления МОК «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ, который вводит запрет делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и/или белорусские спортсмены.