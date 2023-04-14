МОК заявил, что правительство Украины не должно решать вопросы допуска спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на новость о приказе Министерства молодёжи и спорта Украины о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены российские и/или белорусские спортсмены. В организации высказали позицию, согласно которой правительство Украины не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.
«Это ставит серьёзные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесёт ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никоим образом не повлияет на СВО.
МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества», – приводит слова из заявления МОК «Матч ТВ».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ, который вводит запрет делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и/или белорусские спортсмены.
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