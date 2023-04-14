«Вакифбанк» стал вторым финалистом волейбольной ЛЧ, обыграв «Фенербахче» Федоровцевой

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Женский волейбольный клуб «Вакифбанк» стал вторым финалистом Лиги чемпионов, обыграв в ответном полуфинальном матче другой турецкий клуб – «Фенербахче».

После поражения в первом матче со счётом 0:3, волейболистки «Вакифбанка» в ответной встрече взяли реванш, а затем вырвали победу в «золотом сете» со счётом 15:12.

Российская доигровщица «Фенербахче» Арина Федоровцева за четыре партии набрала всего 9 очков (3+1+4+1). Диагональная Анна Лазарева в двух партиях выходила на замену и набрала одно очко.

Таким образом, российского противостояния в финале женской волейбольной Лиги чемпионов не состоится. 20 мая в Турине (Италия) в турецком финале «Вакифбанк» сыграет с «Экзачибаши», за который выступает россиянка Ирина Воронкова.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Полуфинал

«Фенербахче» (Турция) – «Вакифбанк» (Турция) – 0:3 (22:25, 14:25, 22:25), «золотой сет» – 12:15

Варгас (18), Федоровцева (9), Ана Кристина (9) – Эгону (21), Габи (18), Байема (13).