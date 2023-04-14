Журова напомнила, что МОК может приостановить членство Украины из-за бойкотов

Российская конькобежка, депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о приказе Минспорта Украины, который вводит запрет делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и/или белорусские спортсмены.

«У МОК есть такая опция, как лишение команды аккредитации, приостановка членства в МОК. В таком случае спортсмены этой страны могут участвовать в Олимпиаде, но в нейтральном статусе. В частности, так происходит тогда, когда правительства стран вмешиваются в дела МОК. И такое уже было неоднократно.

Это очень плохая тенденция, когда страна пытается указывать, с кем могут или не могут соревноваться её спортсмены. Допустим, люди из двух таких команд попали в финал, полуфинал. И что дальше? Срывается сетка вещания, это крайне невыгодно МОК, спонсорам. Так что допускать вмешательство политики в спорт действительно нельзя ни при каких обстоятельствах», — приводит слова Журовой «Лента.ру».