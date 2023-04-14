Джессика Гадирова стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье

Британская спортсменка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.
Гадирова набрала 55,032 балла за выступление на четырёх снарядах. Серебро выиграла венгерская спортсменка Жофия Ковач (54,899). Бронзу завоевала итальянка Асия Д`Амато, набравшая 54,500 балла.
Напомним, чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 11 по 16 апреля 2023 года в Анталье (Турция). 15 и 16 апреля пройдут личные соревнования спортсменов на отдельных снарядах.
Ранее завершились соревнования в мужском индивидуальном многоборье. В нём сенсационно выиграл турецкий спортивный гимнаст Адем Асил, принёсший стране первое в истории золото чемпионата Европы в многоборье.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023, индивидуальное многоборье
Женщины
1. Джессика Гадирова (Великобритания) — 55,032 балла.
2. Жофия Ковач (Венгрия) — 54,899 балла.
3. Асия Д`Амато (Италия) — 54, 500 балла.
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