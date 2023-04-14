Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Джессика Гадирова стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье

Джессика Гадирова стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье
Аудио-версия:
Комментарии

Британская спортсменка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Гадирова набрала 55,032 балла за выступление на четырёх снарядах. Серебро выиграла венгерская спортсменка Жофия Ковач (54,899). Бронзу завоевала итальянка Асия Д`Амато, набравшая 54,500 балла.

Напомним, чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 11 по 16 апреля 2023 года в Анталье (Турция). 15 и 16 апреля пройдут личные соревнования спортсменов на отдельных снарядах.

Ранее завершились соревнования в мужском индивидуальном многоборье. В нём сенсационно выиграл турецкий спортивный гимнаст Адем Асил, принёсший стране первое в истории золото чемпионата Европы в многоборье.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023, индивидуальное многоборье

Женщины

1. Джессика Гадирова (Великобритания) — 55,032 балла.

2. Жофия Ковач (Венгрия) — 54,899 балла.

3. Асия Д`Амато (Италия) — 54, 500 балла.

Материалы по теме
Гимнаст Адем Асил принёс Турции первое в истории золото ЧЕ в многоборье
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023