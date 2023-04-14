Мамиашвили: Беленюк несколько лет назад приезжал и плакал, чтобы забрали его в Россию

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили вспомнил, что депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, который первым заговорил о возможном бойкоте Олимпийских игр – 2024 в случае допуска российских спортсменов, ранее просил забрать его в Россию.

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые заявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе россиян и белорусов, 25 января. После этого Беленюк в соцсетях сообщил, что 3 февраля генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) Украины рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр — 2024.

«Жан Беленюк, блестящий спортсмен, чемпион Олимпийских игр, несколько лет назад приезжал и слезами плакал, чтобы забрали мы его в Россию, потому что эпитетами его такими награждали. Отказал, потому что я ему объяснил простую вещь. Ты должен терпеть. Попросил усилие над собой сделать. Злые люди таким тебя обзывают. Сегодня стал бы он патриотом», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Ранее сегодня Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете национальным командам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси.