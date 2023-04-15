«Динамо» — «Зенит»: во сколько матч 1/2 финала волейбольной Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 15 апреля, матчем между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом» стартует полуфинальная стадия чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

На предварительном этапе команды заняли второе и третье места соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там московское «Динамо» в двух матчах обыграло «Факел» из Нового Уренгоя (3:0, 3:1), а санкт-петербургскому «Зениту» потребовалось три встречи для победы над «Динамо-ЛО» (3:0, 1:3, 3:0).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. «Динамо» и «Зенит» 15 и 17 апреля сыграют в Москве, 24 апреля – в Санкт-Петербурге. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый – 28 апреля в Москве.

15 апреля полуфинал «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) начнётся в 18:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Страна».