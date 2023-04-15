Норвежские фехтовальщики не будут выступать на турнирах с участием россиян

Руководство Норвежской федерации фехтования (NF) приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут состязаться спортсмены из России и Беларуси.
«После того как большинство на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) приняло решение вновь допустить россиян и белорусов, совет директоров Norges Fekteforbund принял решение не направлять фехтовальщиков на соревнования с участием россиян и белорусов
Кроме того, было принято решение не проводить в Норвегии этап Кубка мира. Вместо этого будет организован турнир в рамках Nordic Challenge в сотрудничестве со Швецией и Финляндией, которые приняли аналогичные решения для своих этапов Кубка мира», — говорится в заявлении NF.
В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования начиная с апреля.
- 15 апреля 2023
-
00:46
- 14 апреля 2023
-
18:59
-
18:59
-
18:35
-
16:57
-
16:30
-
15:45
-
15:35
-
14:50
-
14:33
-
13:41
-
13:29
-
12:46
-
12:39
-
12:16
-
11:36
-
10:24
-
10:16
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
00:13
- 13 апреля 2023
-
21:39
-
21:05
-
19:42
-
19:30
-
17:43
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:15
-
15:53
-
15:52
-
15:16
-
15:05