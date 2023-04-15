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Норвежские фехтовальщики не будут выступать на турнирах с участием россиян

Норвежские фехтовальщики не будут выступать на турнирах с участием россиян
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Руководство Норвежской федерации фехтования (NF) приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут состязаться спортсмены из России и Беларуси.

«После того как большинство на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) приняло решение вновь допустить россиян и белорусов, совет директоров Norges Fekteforbund принял решение не направлять фехтовальщиков на соревнования с участием россиян и белорусов

Кроме того, было принято решение не проводить в Норвегии этап Кубка мира. Вместо этого будет организован турнир в рамках Nordic Challenge в сотрудничестве со Швецией и Финляндией, которые приняли аналогичные решения для своих этапов Кубка мира», — говорится в заявлении NF.

В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования начиная с апреля.

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