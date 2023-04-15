Минспорта Украины: мы понимаем, что запрет соревнований с россиянами — это плохое решение

Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о приказе организации, который вводит запрет делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым были допущены российские и/или белорусские спортсмены.

«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном случае хороших решений не бывает. Мы были вынуждены выбирать между несколькими плохими решениями», — приводит слова Бедного Reuters.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало постановление о бойкоте украинскими спортсменами соревнований, на которых будут выступать российские и белорусские атлеты. В случае невыполнения приказа министерство угрожает санкциями для отдельных сборных и спортивных федераций страны.