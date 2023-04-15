Международная ассоциация сёрфинга продлила отстранение российских спортсменов

Международная ассоциация сёрфинга (ISA) продлила отстранение российских сёрфингистов от участия в соревнованиях под своей эгидой в соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК).
«В соревнованиях ISA принимают участия команды, выдвинутые своими национальными федерациями. В правилах организации нет положений об участии лиц, не входящих в национальные команды, в турнирах, которые играют роль в отборе на Олимпийские игры.
Главный приоритет ISA — обеспечение безопасности публики, спортсменов и официальных лиц, а также защита честности и прозрачности соревнований. ISA продолжает выражать солидарность с людьми с Украины», — говорится в заявлении организации.
Белорусские спортсмены не включены в список отстранённых атлетов, так как сейчас в состав ISA не входит федерация из этой страны.
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