Азербайджан вернул из Армении штангистов после публичного сожжения флага на открытии ЧЕ

Министерство молодёжи и спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана приняли решение вернуть членов национальной команды по тяжёлой атлетике с чемпионата Европы – 2023 в Ереване (Армения) после инцидента с публичным сожжением азербайджанского флага на официальной церемонии открытия турнира.
Ранее в Сети появились видеокадры с горящим азербайджанским флагом на открытии соревнований. Акцию якобы устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение и через некоторое время освободили. МИД Азербайджана осудил данный инцидент.
«Варварский акт совершён на церемонии, на которой присутствовал премьер-министр Армении, и сопровождался аплодисментами представителей армянской общественности. Героизация исполнителя провокации является ярким примером этнической ненависти, ксенофобии и азербайджанофобии. Подобные действия полностью противоречат целям и принципам спорта, пропагандирующего мир и взаимопонимание между народами. Политизация спорта категорически недопустима. В этой связи азербайджанская сторона приняла решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов», — говорится в заявлении.
Также Азербайджан призвал Европейскую федерацию тяжёлой атлетики (EWF) ввести санкции против спортсменов из Армении.
- 15 апреля 2023
-
12:33
-
11:36
-
10:36
-
10:26
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
09:34
-
09:00
-
07:14
-
00:46
- 14 апреля 2023
-
18:59
-
18:59
-
18:35
-
16:57
-
16:30
-
15:45
-
15:35
-
14:50
-
14:33
-
13:41
-
13:29
-
12:46
-
12:39
-
12:16
-
11:36
-
10:24
-
10:16
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
00:13
- 13 апреля 2023
-
21:39
-
21:05
-
19:42