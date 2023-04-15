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Азербайджан вернул из Армении штангистов после публичного сожжения флага на открытии ЧЕ

Азербайджан вернул из Армении штангистов после публичного сожжения флага на открытии ЧЕ
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Министерство молодёжи и спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана приняли решение вернуть членов национальной команды по тяжёлой атлетике с чемпионата Европы – 2023 в Ереване (Армения) после инцидента с публичным сожжением азербайджанского флага на официальной церемонии открытия турнира.

Ранее в Сети появились видеокадры с горящим азербайджанским флагом на открытии соревнований. Акцию якобы устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение и через некоторое время освободили. МИД Азербайджана осудил данный инцидент.

«Варварский акт совершён на церемонии, на которой присутствовал премьер-министр Армении, и сопровождался аплодисментами представителей армянской общественности. Героизация исполнителя провокации является ярким примером этнической ненависти, ксенофобии и азербайджанофобии. Подобные действия полностью противоречат целям и принципам спорта, пропагандирующего мир и взаимопонимание между народами. Политизация спорта категорически недопустима. В этой связи азербайджанская сторона приняла решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов», — говорится в заявлении.

Также Азербайджан призвал Европейскую федерацию тяжёлой атлетики (EWF) ввести санкции против спортсменов из Армении.

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