Армянский депутат извинился за инцидент с сожжением флага Азербайджана на открытии ЧЕ

Депутат парламента Армении Овик Агазарян принёс извинения за инцидент, произошедший на официальной церемонии открытия чемпионата Европы — 2023 по тяжёлой атлетике в Ереване.
Напомним, во время торжественной церемонии произошло публичное сожжение флага Азербайджана. Акцию якобы устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение и через некоторое время освободили. МИД Азербайджана осудил данный инцидент. Азербайджанские штангисты были возвращены домой.
«Приношу извинения всему международному цивилизованному сообществу за то, что как гражданин и депутат не сделал всё возможное, чтобы полностью искоренить в своём народе проявления диких и варварских племён. Мне стыдно», — написал Агазарян на своей странице в социальных сетях.
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