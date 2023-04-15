Тяжелоатлеты из Азербайджана покинули территорию Армении
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Азербайджанские тяжелоатлеты покинули территорию Армении, сообщает Sputnik со ссылкой на министерство молодёжи и спорта страны.
Спортсмены пересекли границу с Грузией и на автобусе направляются в сторону Тбилиси. Вечером у делегации тяжелоатлетов из Азербайджана запланирован вылет в Баку.
Напомним, ранее НОК Азербайджана решил вернуть спортсменов национальной команды по тяжёлой атлетике с чемпионата Европы — 2023, который проходит в Ереване (Армения). Это решение было принято из-за инцидента, произошедшего на церемонии открытия турнира. На торжественном мероприятии произошло публичное сожжение флага Азербайджана. Акцию якобы устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение и через некоторое время освободили.
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