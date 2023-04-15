Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча за мировую шахматную корону

Сегодня, 15 апреля, в Астане (Казахстан) состоялась пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами играл против китайца Дин Лижэня. Победу в этой партии одержал Непомнящий.
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Пятая партия
Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1:0.
Эта победа позволила россиянину вновь выйти вперёд в титульном матче — 3:2. Шестая партия состоится завтра, 16 апреля. Ян Непомнящий будет играть чёрными фигурами. Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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