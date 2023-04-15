Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча за мировую шахматную корону
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, в Астане (Казахстан) состоялась пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами играл против китайца Дин Лижэня. Победу в этой партии одержал Непомнящий.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Пятая партия

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1:0.

Эта победа позволила россиянину вновь выйти вперёд в титульном матче — 3:2. Шестая партия состоится завтра, 16 апреля. Ян Непомнящий будет играть чёрными фигурами. Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Материалы по теме
Фото
Магнус Карлсен намекнул, что посетит матч Непомнящего с Лижэнем за шахматную корону
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023