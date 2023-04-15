Паралимпийский комитет России обратился в ООН, чтобы не допустить дискриминации инвалидов

Паралимпийский комитет России обратился с открытым письмом к Верховному комиссару Организации Объединённых Наций по правам человека, в Комитет ООН по правам инвалидов, ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов, Международную организацию инвалидов, Международный консорциум по инвалидности и развитию. В письме содержится просьба не допустить дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных соревнованиях и Паралимпиаде.

Также документ отправлен президенту, руководителям и членам исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК), в пять континентальных и 182 национальных паралимпийских комитета, а также во все международные федерации, развивающие паралимпийские виды спорта.

Права ПКР в МПК были приостановлены 16 ноября 2022 года. Рассмотрение апелляции назначено на 25 апреля 2023 года. Однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе, МПК заявил, что примет соответствующее решение в отношении паралимпийцев самостоятельно.

«До настоящего времени МПК не предоставил доказательств того, что ПКР нарушил какие-либо членские обязательства в соответствии с положениями Конституции МПК: все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными и/или не касаются действий ПКР.

МПК также обвинил ПКР в нарушении «олимпийского перемирия». Однако ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не нарушали и не могли принять решения о нарушении «олимпийского перемирия» и, следовательно, не должны нести за это ответственность», — говорится в открытом письме, текст которого приводит пресс-служба ПКР.

В письме также сообщается, что МПК поставил в вину ПКР то, что российские паралимпийцы «не сделали ничего, чтобы отдалиться от действий своего правительства». При этом МПК сам нарушает свою конституцию, где говорится, что член МПК должен «быть нейтральным и беспристрастным в вопросах политики».

Также в своём письме ПКР заявляет, что действия МПК грубо нарушают положения Всеобщей декларации прав человека, которые были приняты ООН ещё в 1948 году, а также основной принцип Конвенции о правах инвалидов о недискриминации, гарантирующий инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве.