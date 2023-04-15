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Волейболисты «Динамо» на тай-брейке одолели «Зенит» в первом матче полуфинала ЧР

Волейболисты «Динамо» на тай-брейке одолели «Зенит» в первом матче полуфинала ЧР
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Матчем между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом» стартовала полуфинальная стадия чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Столичная команда выиграла первую партию на своём паркете, но «Зениту» удалось переломить ход встречи и выйти вперёд. Судьба матча решилась в концовке четвёртого сета, который «Динамо» выиграло – 33:31. Благодаря позитивному настрою бело-голубые взяли и тай-брейк – 15:10.

На предварительном этапе команды заняли второе и третье места соответственно и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Динамо» в двух матчах обыграло «Факел» из Нового Уренгоя (3:0, 3:1), а «Зениту» потребовалось три встречи для победы над «Динамо-ЛО» (3:0, 1:3, 3:0).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Следующий матч между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт 17 апреля в Москве, затем 24 апреля команды сыграют в Санкт-Петербурге. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый – 28 апреля в Москве.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Первый матч

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/2 финала. 1-й матч
15 апреля 2023, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Зенит СПб
Санкт-Петербург
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