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Стали известны победители состязаний на отдельных снарядах на ЧЕ по спортивной гимнастике

Стали известны победители состязаний на отдельных снарядах на ЧЕ по спортивной гимнастике
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В субботу, 15 апреля, прошёл первый день состязаний на отдельных снарядах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Среди мужчин были разыграны комплекты медалей в вольных упражнениях, в выступлениях на коне и на кольцах. Женщины выступали на разновысоких брусьях и бревне.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Вольные упражнения. Мужчины

1. Люк Уайтхаус (Великобритания) — 14,900

2. Артём Долгопят (Израиль) — 14,666

3. Милан Хоссейни (Германия) — 14,200

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Конь. Мужчины

1. Рис Маккленаган (Ирландия) — 14,666

2. Максим Дженджес (Бельгия) — 14,566

3. Артур Давтян (Армения) — 14,266

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Кольца. Мужчины

1. Адем Асил (Турция) — 14,933

2. Ваагн Давтян (Армения) — 14,733

3. Элефтериос Петруниас (Греция) — 14,733

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Разновысокие брусья. Женщины

1. Алиса Д'Амато (Италия) — 14,466

2. Бекки Дауни (Великобритания) — 14,233

3. Элизабет Зайц (Германия) — 14,200

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Опорный прыжок. Женщины

1. Колин Девиллард (Франция) — 13,800

2. Асия Д'Амато (Италия) — 13,600

3. Лиза Ваэлен (Бельгия) — 13,583

В воскресенье, 16 апреля, в Турции пройдёт второй день выступлений на отдельных снарядах. Женщины выступят на бревне и в опорном прыжке. Мужчины будут соревноваться в опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине.

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