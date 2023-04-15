Стали известны победители состязаний на отдельных снарядах на ЧЕ по спортивной гимнастике

В субботу, 15 апреля, прошёл первый день состязаний на отдельных снарядах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Среди мужчин были разыграны комплекты медалей в вольных упражнениях, в выступлениях на коне и на кольцах. Женщины выступали на разновысоких брусьях и бревне.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Вольные упражнения. Мужчины
1. Люк Уайтхаус (Великобритания) — 14,900
2. Артём Долгопят (Израиль) — 14,666
3. Милан Хоссейни (Германия) — 14,200
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Конь. Мужчины
1. Рис Маккленаган (Ирландия) — 14,666
2. Максим Дженджес (Бельгия) — 14,566
3. Артур Давтян (Армения) — 14,266
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Кольца. Мужчины
1. Адем Асил (Турция) — 14,933
2. Ваагн Давтян (Армения) — 14,733
3. Элефтериос Петруниас (Греция) — 14,733
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Разновысокие брусья. Женщины
1. Алиса Д'Амато (Италия) — 14,466
2. Бекки Дауни (Великобритания) — 14,233
3. Элизабет Зайц (Германия) — 14,200
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Опорный прыжок. Женщины
1. Колин Девиллард (Франция) — 13,800
2. Асия Д'Амато (Италия) — 13,600
3. Лиза Ваэлен (Бельгия) — 13,583
В воскресенье, 16 апреля, в Турции пройдёт второй день выступлений на отдельных снарядах. Женщины выступят на бревне и в опорном прыжке. Мужчины будут соревноваться в опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине.
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