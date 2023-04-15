В EWF отреагировали на поджог флага Азербайджана на открытии ЧЕ по тяжёлой атлетике

Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) решительно осудила инцидент, произошедший во время церемонии открытия чемпионата Европы в Ереване. Мужчина перехватил флаг Азербайджана у девушки-знаменосца, поджёг его и выбежал из зала.
«EWF считает этот чрезвычайно серьёзный и достойный сожаления жест посягательством на целостность спортивных ценностей и универсальные принципы честной игры.
EWF немедленно отреагировала на этот инцидент, выразив свою твёрдую позицию по отношению к оргкомитету и попросив дополнительных гарантий безопасности всех участников этих соревнований. EWF постоянно находилась с делегацией из Азербайджанской Республики, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам.
EWF считает, что этот инцидент является единичным, и будет следить за выполнением дополнительных мер, срочно запрошенных оргкомитетом.
Сожалеем о том, что делегации Азербайджана пришлось покинуть соревнования, но в то же время уважаем это решение. Мы принимали непосредственное участие в обеспечении всех условий безопасности для делегации, пока она не покинула Армению», — говорится в заявлении EWF.
Также EWF сообщила, что остаётся в курсе событий и рассмотрит возможность принятия дополнительных мер в контексте произошедшего. Ранее Азербайджан призвал EWF ввести санкции против штангистов из Армении.
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