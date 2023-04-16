World Snooker Tour возвращается в материковый Китай с большим призовым фондом

World Snooker Tour возвращается в материковый Китай в сезоне-2023/2024 после четырёхлетнего отсутствия, сообщает Metro. Уже до конца текущего года планируется провести минимум три турнира. Shanghai Masters с участием 24 снукеристов будет сыгран в сентябре, а Wuhan Open и International Championship проведут в октябре и ноябре соответственно.

Мероприятия World Snooker Tour в Китае были вычеркнуты из календаря из-за пандемии, но игроки очень хотели их возвращения, так как на соревнованиях в Поднебесной большие призовые. Общий призовой фонд турниров превысит £ 2 млн.

Последний рейтинговый турнир, прошедший в Китае, выиграл Джадд Трамп, победив Тепчайю Ун-Нуха в финале World Open в ноябре 2019 года.