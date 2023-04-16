«Динамо» — «Динамо-Метар»: во сколько матч 1/2 финала женской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 16 апреля, состоится первый матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между московским «Динамо» и челябинским «Динамо-Метар».
На предварительном этапе команды заняли первое и шестое места соответственно. В четвертьфиналах московское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Динамо-Метар» оказалось сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» (0:3, 3:1, 3:0).
Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. «Динамо» и «Динамо-Метар» 16 и 18 апреля сыграют в Москве, 22 апреля – в Челябинске. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 24 апреля в Челябинске, пятый – 28 апреля в Москве.
16 апреля полуфинал «Динамо» (Москва) – «Динамо-Метар» (Челябинск) начнётся в 17:30 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Игра».
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