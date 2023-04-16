Как завершится шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?

Сегодня, 16 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет чёрными фигурами с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

Напомним, после пяти партий Непомнящий ведёт в матче — 3:2. Накануне российский шахматист одержал победу в пятой партии, в которой играл белыми фигурами.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?

Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».