Как завершится шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?
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Сегодня, 16 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет чёрными фигурами с китайским шахматистом Дин Лижэнем.
Напомним, после пяти партий Непомнящий ведёт в матче — 3:2. Накануне российский шахматист одержал победу в пятой партии, в которой играл белыми фигурами.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?
Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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