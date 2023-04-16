Ронни О'Салливан объяснил, почему выглядел уставшим в матче 1/16 финала чемпионата мира

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан объяснил, почему выглядел уставшим на старте чемпионата мира – 2023.

Напомним, Ронни со счётом 10-7 обыграл китайского снукериста Пан Цзюньсюя в 1/16 финала Шеффилда.

«Я рад, что всё закончилось. У меня были ошибки. В конце концов, я просто отчаянно пытался переступить черту, это было ужасное чувство. Я не могу дождаться, чтобы вернуться в постель. По крайней мере, теперь у меня есть несколько дней отдыха.

Когда чувствуешь себя хорошо, то наслаждаешься каждым моментом. Однако сегодня вечером я чувствовал себя неважно. Это похоже на железистую лихорадку, она высасывает из тебя энергию. Иногда нужно просто пройти через эти ситуации. Ты сражаешься, вот что ты делаешь. Тайгер Вудс выиграл турнир на одной ноге, Стивен Хендри завоевал титул чемпиона мира с повреждённой рукой.

Я верю в богов снукера, если бы я сегодня проиграл, это было бы их решение. Я приезжаю и стараюсь изо всех сил, и, если этого недостаточно, я должен двигаться дальше. Я никогда не падаю духом, не расстраиваюсь и не волнуюсь», — приводит слова Ронни Eurosport.uk.