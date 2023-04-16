Турецкая штангистка потеряла сознание прямо во время подхода на чемпионате Европы — 2023

Турецкая штангистка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время подхода на чемпионате Европы – 2023 по тяжёлой атлетике, который проходит в Ереване (Армения).
21-летняя спортсменка подошла к штанге, подняла снаряд на несколько секунд, однако внезапно бросила, после чего потеряла сознание, упав на пол. На помощь Пелинсу сразу поспешили медики, которые оказали ей первую помощь. В каком состоянии Баяв находится сейчас, пока неизвестно.
Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике стартовал вчера, 15 апреля, соревнования продлятся до 23 апреля. В них принимают участие около 400 спортсменов.
Напомним, открытие ЧЕ ознаменовалось скандалом. Во время торжественной церемонии был демонстративно сожжён государственный флаг Азербайджана. После этого Министерство молодёжи и спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана приняли решение снять членов национальной команды с соревнований.
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