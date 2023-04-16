Гандболистки ЦСКА на выезде обыграли «Астраханочку» в чемпионате России

Гандболистки московского ЦСКА обыграли «Астраханочку» в чемпионате России. Встреча команд группы «А» прошла в комплексе «Звёздный» в Астрахани и завершилась со счётом 37:28 в пользу гостей.

Московская команда идёт без поражений. ЦСКА набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы. «Астраханочка» (48) — на третьем месте. Это поражение стало для астраханской команды четвёртым подряд. На втором месте располагается клуб «Ростов-Дон» (53).

В следующем матче гандболистки ЦСКА дома сыграют с клубом «Ростов-Дон». Встреча состоится 21 апреля. «Астраханочка» в тот же день на выезде сыграет с командой «Динамо-Синара».

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Группа «А»

«Астраханочка» (Астрахань) — ЦСКА (Москва) 28:37 (17:18)