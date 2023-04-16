Партии матча Непомнящий — Лижэнь стали самыми результативными за 40 лет на ЧМ по шахматам

В воскресенье, 16 апреля, завершилась шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и шахматистом из Китая Дин Лижэнем, в которой россиянин уступил сопернику.
Общий счёт матча — 3-3. Таким образом, шахматисты показали четыре результативные партии из шести на старте турнира: ничья сохранилась только в первой и третьей партиях.
В последний раз подобная результативность была продемонстрирована на матче за звание чемпиона мира по шахматам в 1981 году. Анатолий Карпов (СССР) и Виктор Корчной (Швейцария) в Мерано (Италия) также открывали счёт в четырёх из шести партий в начале турнира.
Последним матчем с более результативными партиями на этом этапе были партии Михаила Ботвинника против Василия Смыслова (оба — СССР) в Москве: шахматисты открывали счёт в пяти из шести партий на старте турнира.
Седьмая партия матча Непомнящий — Лижэнь пройдёт в Астане (Казахстан) во вторник, 18 апреля.
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