Робертсон впервые в снукере отметился двумя сериями по 146 очков в матче с У Ицзе

Австралийский профессиональный игрок в снукер, чемпион мира 2010 года Нил Робертсон одержал победу над снукеристом из Китая У Ицзе в матче 1/16 финала чемпионата мира по снукеру — 2023 со счётом 10-3.
Робертсон отметился сразу двумя сериями по 146 очков. Раньше ни одному спортсмену не удавалось сделать два брейка по 146 очков в рамках одного матча.
Чемпион мира 2010 года Нил Робертсон проводит своё 19-е выступление в британском театре «Крусибль». Спортсмен не выходил в полуфинал турнира с 2014 года. В прошлом году Робертсон начинал выступление на турнире в качестве фаворита, однако в этом сезоне спортсмен стартовал на турнире в Шеффилде в другой форме: австралийский снукерист не смог пройти квалификацию на турнирах Players Championship и Tour Championship.
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