Олимпийский призёр по плаванию: тяжело осознавать, что ты не едешь на ЧЕ и ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года по плаванию Мартин Малютин рассказал об эмоциях из-за невозможности российских спортсменов поехать на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт летом в Японии.
«Столько времени прошло, что немного адаптировались к ситуации. Продолжаем тренироваться и выходить на старт в хорошей форме. Конечно, тяжело осознавать, что через отборочные старты ты не едешь на чемпионат Европы или мира, как это было раньше. Приходится с этим бороться, но мы на низком старте — ждём. Близкие, семья поддерживают, да и тренер не даёт расслабляться. Азиатские игры? В любом случае интерес есть, тем более что стартов стало гораздо меньше, поэтому хочется выступить как на Азиатских играх, так и на других международных стартах», — сказал спортсмен в интервью ТАСС после победы на чемпионате России в Казани на дистанции 200 метров вольным стилем.
Напомним, решение о допуске спортсменов из России и Беларуси, согласно заявлению Международного олимпийского комитета, принимают отдельные спортивные федерации. Однако даже в случае допуска на соревнования российские и белорусские спортсмены не успеют заявиться на чемпионат мира в Японии, так как решение о допуске спортсменов Международная федерация плавания вынесет только летом.
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