«Ужас полный». Блокирующий «Локомотива» — о поражении в первом матче от «Зенита-Казань»

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение своей команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги с «Зенитом-Казань» (1-3).
«Не особо сложился этот матч, не получилось показать ровную игру: то одно получалось, то другое. Когда одно начало получаться, то третье сломалось. Про себя могу сказать: сначала летит подача, потом четыре ошибки подряд в круге. Ужас полный. Если убрать грязь, то вторая партия будет лучшая для нас. Шансы были и с тем браком, что мы показали. Может, это Казань вялая ещё. Тем не менее допуская даже много ошибок, мы были рядом — они не так чтобы добивали нас. Сами отдали первую партию.
Мы понимали, что есть Илья Казаченко, который показывает высокую игру, есть Дражен. Когда если не пойдёт у Казака, он может выйти и быструю игру навязать. Мы понимали, что потеряли один вариант и нам придётся с таким — терпеть и помогать Илье. У Казани хороший блок. Будем адекватно оценивать ситуация, Илья не такой опытный игрок, чтобы в таких ситуациях начать колотить. Это либо удача, либо пошло. Мы дождались, он заиграл. Важный момент — дать молодому пацану уверенность в том, чтобы он вернулся в игру и начал показывать хороший матч. Это было в концовке», — передаёт слова Куркаева с пресс-подхода корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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