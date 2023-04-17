«У меня очень много вопросов к игрокам». Ушаков — о победе над «Динамо-Метар»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Ушаков прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги над челябинским «Динамо-Метар» (3-0), который прошёл в Москве.
«Хорошо, что выиграли. Первые две партии игра была вялотекущая, в третьей партии мы немножко потеряли внимание. Даже хорошо, что попали в такую ситуацию. Чтобы игроки понимали, что с этим соперником надо играть, чтобы в следующем матче не было недонастроя. Очень хорошо, что мы догнали и выиграли этот сет. Но у меня очень много вопросов к игрокам, почему так плохо сыграли в защите, почему так плохо сыграли на блоке, почему так безобразно играют в атаке. Очень много вопросов, на которые будем искать ответы», — приводит слова Ушакова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Второй матч между двумя динамовскими коллективами пройдёт завтра, 18 апреля, там же в столице.
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