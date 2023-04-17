Старший тренер «Белогорья»: две первых партии в нашем исполнении тяжело объяснить

Старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев прокомментировал волевую победу своей команды в первом матче серии плей-офф за 5-8 места мужской Суперлиги над нижегородской АСК (3-2).
Напомним, в матче, который прошёл в Туле, белгородцы проиграли первые две партии, после чего выиграли три следующих подряд.
«Никто не ждал, что будет лёгкая игра, плюс у нас две потери – Галимов и Заболотников имеют небольшие повреждения, поэтому играли 12 человек. Две первых партии в нашем исполнении тяжело объяснить. Наверное, втягивались. Недооценки никакой не было, потому что, во-первых, АСК выбила Кемерово из плей-офф – это уже показатель, так как «Кузбасс» — хорошая, добротная команда. Показательной была и вторая игра с казанским «Зенитом», где команда боролась и полностью отдавалась игре. Видно, что нижегородские ребята хотят играть и выигрывать. Недооценки не было, а была вялость какая-то, другого слова нет. Такими получились две партии. Потом поменяли связку и диагонального, и вроде как всё пошло. Может быть, на данный момент парни лучше готовы к этим играм, так как с Новосибирском почти не играли, более свежие, больше сил, больше мотивации. Немного устал соперник, мы поймали кураж, на блоке сыграли, где-то в защите вытащили, какие-то тяжёлые мячи забили в четвёртой партии. Ну, а пятая уже пошла по накатанному. Начал Паша своей подачей, блоком прикрыли, и всё – та команда начала дергаться, и получился соответствующий результат», — приводит слова Брусенцева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Второй матч серии между этими соперниками пройдёт завтра, 18 апреля, там же в Туле.
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