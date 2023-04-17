Стали известны даты и время первых матчей МФК «КПРФ» в первом раунде плей-офф

В рамках 1/4 финала мини-футбольной Суперлиги МФК «КПРФ» примет «Новую генерацию» из Сыктывкара. Своё выступление в плей-офф столичная команда начнёт уже 25 и 26 апреля на своей домашней площадке в Климовске.

В 36 матчах регулярного чемпионата «КПРФ» набрал 74 очка и занял первое место. «Новая генерация» забронировала для себя восьмую строчку за несколько туров до завершения регулярного чемпионата, набрав 38 очков.

Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Подольск, мкр. Климовск,.пр. Юности, 1).

25 апреля — 19:30

26 апреля — 18:00

Отметим, что 26 апреля планируется прямая ТВ-трансляция матча.

Клуб приглашает всех болельщиков на матчи. Вход свободный.