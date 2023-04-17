Стали известны даты и время первых матчей МФК «КПРФ» в первом раунде плей-офф
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В рамках 1/4 финала мини-футбольной Суперлиги МФК «КПРФ» примет «Новую генерацию» из Сыктывкара. Своё выступление в плей-офф столичная команда начнёт уже 25 и 26 апреля на своей домашней площадке в Климовске.
В 36 матчах регулярного чемпионата «КПРФ» набрал 74 очка и занял первое место. «Новая генерация» забронировала для себя восьмую строчку за несколько туров до завершения регулярного чемпионата, набрав 38 очков.
Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Подольск, мкр. Климовск,.пр. Юности, 1).
25 апреля — 19:30
26 апреля — 18:00
Отметим, что 26 апреля планируется прямая ТВ-трансляция матча.
Клуб приглашает всех болельщиков на матчи. Вход свободный.
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