В России стартует сезон триатлона: в столице в третий раз пройдёт гонка в Лужниках

21 и 22 апреля в Москве в третий раз состоятся соревнования по триатлону IRONSTAR 1/8 на территории Олимпийского комплекса «Лужники»: триатлонные гонки, женский и детский забеги, а также акватлон для юниоров.
21 апреля состоится женский забег на 5 км и детский для маленьких спортсменов от 0 до 12 лет. Во второй соревновательный день, 22 апреля, пройдет гонка на триатлонной дистанции 1/8 Участники преодолеют 380 м во время плавательного этапа, 20,5 км во время велогонки, а завершит соревнования забег на 5 км.
Небольшие дистанции и комфортные трассы станут отличным стартом для всех, кто впервые решится попробовать себя в соревнованиях по триатлону, а для опытных спортсменов – ещё одной возможностью оценить свои силы на сезон.
Помимо этого, в рамках спортивного фестиваля состоятся соревнования для юниоров – акватлон – разновидность триатлона, состоящая из двух дисциплин: плавания и бега.
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