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Армению не оштрафовали из-за поджога флага Азербайджана на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Армению не оштрафовали из-за поджога флага Азербайджана на ЧЕ по тяжёлой атлетике
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Заместитель министра образования, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявил, что организаторы чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Ереване, не были оштрафованы за инцидент с сожжением флага Азербайджана на церемонии открытия соревнований, сообщает Armenia Today. По его словам, ни от Европейской федерации тяжёлой атлетики, ни от Международной федерации тяжёлой атлетики писем по этому поводу не поступало.

Ранее Федерация тяжёлой атлетики Азербайджана направила официальное обращение в Европейскую федерацию тяжёлой атлетики и Международную федерацию тяжёлой атлетики в связи с сожжением флага Азербайджана во время церемонии открытия чемпионата Европы в Ереване. Дизайнер Арам Николян поджёг флаг Азербайджана, выхватив его из рук знаменосца. Николяна задержали и доставили в отдел полиции, но позже его адвокат Александр Кочубаев сообщил об освобождении подзащитного.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля. Делегация Азербайджана покинула соревнования после инцидента с сожжением флага.

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