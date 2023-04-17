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Появились подробности гибели чемпионки России по гандболу Виктории Дивак

Появились подробности гибели чемпионки России по гандболу Виктории Дивак
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Стали известны новые подробности гибели 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Тело трёхкратной чемпионки России было обнаружено сегодня, 17 апреля, в 13 часов около дома на улице Софьи Перовской в Астрахани. По предварительным данным, девушка выпала из окна восьмого этажа. На месте происшествия работают следователи. Никакой записки они не обнаружили, а видимых причин для суицида у девушки не было. Ещё накануне гандболистка принимала участие в матче чемпионата России с ЦСКА (28:37).

Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола, трёхкратная чемпионка России в составе клуба «Динамо-Синара». Также Дивак выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.

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