Кипчоге сенсационно стал 6-м в Бостонском марафоне. Это лишь 3-е его поражение в карьере

127-й Бостонский легкоатлетический марафон ознаменовался сенсацией в итоговом протоколе у мужчин. Двукратный олимпийский чемпион в марафоне, абсолютный фаворит соревнований кениец Элиуд Кипчоге финишировал лишь шестым с отставанием от лидера в 3 минуты и 29 секунд.

Соревнования выиграл его соотечественник, чемпион 2022 года Эванс Чебет. Он преодолел дистанцию в 42 195 метров за 2 часа 5 минут 54 секунды. Чебет стал шестым марафонцем в истории, которому удалось сделать золотой дубль в Бостоне.

Отметим, что для Кипчоге это было дебютное выступление в Бостоне. По ходу дистанции кениец не смог схватить бутылку с водой, она упала ему под ноги. До этого старта Элиуд выиграл 15 из 17 марафонов, в которых принимал участие.