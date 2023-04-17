В СК по Астраханской области ответили на вопрос о гибели чемпионки России Виктории Дивак

В Следственном комитете по Астраханской области ответили на вопрос о гибели трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак.

Правоохранители проводят проверку по факту гибели местной жительницы, которая погибла в результате падения из окна. Однако фамилию погибшей в ведомстве не называют.

«У нас просто проводится проверка по факту гибели местной жительницы в результате падения с восьмого этажа. Больше никакой информации мы дать не можем», — цитирует пресс-службу регионального СК телеканал «360».

Ранее стало известно, что Дивак погибла сегодня, 17 апреля, днём. Её тело было обнаружено под окном дома. Видимых причин для суицида у девушки не было, так как ещё накануне гандболистка принимала участие в матче чемпионата России с ЦСКА (28:37).

Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола, трёхкратная чемпионка России в составе клуба «Динамо-Синара». Также Дивак выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.