В окружении гандболистки Дивак подтвердили, что она разбилась после падения с 8-го этажа

В окружении трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктория Дивак подтвердили, что 29-летняя спортсменка погибла в результате падения из окна многоэтажного дома.

Ранее стало известно, что Дивак погибла сегодня, 17 апреля, днём. Её тело было обнаружено под окном дома. Видимых причин для суицида у девушки не было, так как ещё накануне гандболистка принимала участие в матче чемпионата России с ЦСКА (28:37).

«Виктория выпала из окна многоэтажного дома», — приводит слова своего источника ТАСС.

Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола, трёхкратная чемпионка России в составе клуба «Динамо-Синара». Также Дивак выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.