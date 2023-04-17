«Динамо» во второй раз обыграло санкт-петербургский «Зенит» в полуфинале ЧР по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» одержали вторую победу над санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинальной серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Матч в столице завершился победой хозяев со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).

В первом матче «Динамо» одолело «Зенит» только на тай-брейке со счётом 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).

Счёт в серии до трёх побед стал 2-0 в пользу «Динамо». Третий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 24 апреля. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый – 28 апреля в Москве.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Второй матч

«Динамо (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).

Счёт в серии – 2-0.