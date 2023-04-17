«Динамо» во второй раз обыграло санкт-петербургский «Зенит» в полуфинале ЧР по волейболу
Поделиться
Волейболисты московского «Динамо» одержали вторую победу над санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинальной серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Матч в столице завершился победой хозяев со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).
В первом матче «Динамо» одолело «Зенит» только на тай-брейке со счётом 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).
Счёт в серии до трёх побед стал 2-0 в пользу «Динамо». Третий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 24 апреля. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый – 28 апреля в Москве.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Второй матч
«Динамо (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).
Счёт в серии – 2-0.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
20:47
-
20:34
-
20:13
-
20:09
-
20:04
-
19:57
-
19:28
-
18:51
-
17:59
-
17:51
-
17:33
-
17:08
-
16:49
-
16:31
-
16:18
-
16:03
-
15:21
-
14:36
-
13:50
-
13:34
-
13:25
-
13:19
-
12:30
-
12:11
-
11:57
-
11:44
-
10:56
-
10:00
-
09:00
-
00:49
- 16 апреля 2023
-
22:19
-
21:57
-
21:08
-
20:20
-
20:10
Партнерский контент