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«Динамо» во второй раз обыграло санкт-петербургский «Зенит» в полуфинале ЧР по волейболу

«Динамо» во второй раз обыграло санкт-петербургский «Зенит» в полуфинале ЧР по волейболу
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Волейболисты московского «Динамо» одержали вторую победу над санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинальной серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Матч в столице завершился победой хозяев со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).

В первом матче «Динамо» одолело «Зенит» только на тай-брейке со счётом 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).
Счёт в серии до трёх побед стал 2-0 в пользу «Динамо». Третий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 24 апреля. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый – 28 апреля в Москве.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Второй матч

«Динамо (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).

Счёт в серии – 2-0.

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/2 финала. 2-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
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