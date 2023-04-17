На ЧМ по снукеру неизвестный запрыгнул на стол и распылил краску в знак протеста
Поделиться
Чемпионат мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходит в Шеффилде, ознаменовался неприятным инцидентом.
На старте поединка в 1/16 финала между Джо Перри и Робертом Милкинсом неизвестные парень и девушка выбежали к игровым столам. Молодой человек в футболке с надписью Just Stop Oil успел залезть на него и рассыпать, предположительно, сухую краску из пакета на сукно стола. Девушку успели задержать до того, как она запрыгнула на стол.
Из-за инцидента игроков отправили в комнату ожидания. Через некоторое время они продолжили встречу.
Отметим, что по ходу инцидента публика настоятельно кричала: «Уберите их». Прежде чем сотрудники безопасности турнира вывели нарушителей, некоторые болельщики начали выкрикивать ругательства.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
22:29
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:44
-
20:47
-
20:34
-
20:13
-
20:09
-
20:04
-
19:57
-
19:28
-
18:51
-
17:59
-
17:51
-
17:33
-
17:08
-
16:49
-
16:31
-
16:18
-
16:03
-
15:21
-
14:36
-
13:50
-
13:34
-
13:25
-
13:19
-
12:30
-
12:11
-
11:57
-
11:44
-
10:56
-
10:00
-
09:00
Партнерский контент