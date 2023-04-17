На ЧМ по снукеру неизвестный запрыгнул на стол и распылил краску в знак протеста

Чемпионат мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходит в Шеффилде, ознаменовался неприятным инцидентом.

На старте поединка в 1/16 финала между Джо Перри и Робертом Милкинсом неизвестные парень и девушка выбежали к игровым столам. Молодой человек в футболке с надписью Just Stop Oil успел залезть на него и рассыпать, предположительно, сухую краску из пакета на сукно стола. Девушку успели задержать до того, как она запрыгнула на стол.

Из-за инцидента игроков отправили в комнату ожидания. Через некоторое время они продолжили встречу.

Отметим, что по ходу инцидента публика настоятельно кричала: «Уберите их». Прежде чем сотрудники безопасности турнира вывели нарушителей, некоторые болельщики начали выкрикивать ругательства.