На ЧМ-2023 по снукеру придётся экстренно перестилать сукно стола из-за акции протеста

Руководство World Snooker Tour (WST) выпустило заявление касательно произошедшего ранее инцидента на чемпионате мира – 2023.
Напомним, на старте поединка в 1/16 финала между Джо Перри и Робертом Милкинсом неизвестные парень и девушка выбежали к игровым столам. Молодой человек в футболке с надписью Just Stop Oil успел залезть на него и рассыпать, предположительно, сухую краску из пакета на сукно стола. Девушку успели задержать до того, как она запрыгнула на стол.
WST сообщает, что организаторам за ночь придётся перестелить сукно на телевизионном столе №1 (именно на него запрыгнул парень).
Матч Марка Аллена с китайцем Фань Чжэнъи, проходящий на соседнем столе, возобновится. Лишь по окончании их встречи станет известно, состоится ли первая сессия матча Перри — Милкинс.
- 17 апреля 2023
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