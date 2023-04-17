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На ЧМ-2023 по снукеру придётся экстренно перестилать сукно стола из-за акции протеста

На ЧМ-2023 по снукеру придётся экстренно перестилать сукно стола из-за акции протеста
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Руководство World Snooker Tour (WST) выпустило заявление касательно произошедшего ранее инцидента на чемпионате мира – 2023.

Напомним, на старте поединка в 1/16 финала между Джо Перри и Робертом Милкинсом неизвестные парень и девушка выбежали к игровым столам. Молодой человек в футболке с надписью Just Stop Oil успел залезть на него и рассыпать, предположительно, сухую краску из пакета на сукно стола. Девушку успели задержать до того, как она запрыгнула на стол.

WST сообщает, что организаторам за ночь придётся перестелить сукно на телевизионном столе №1 (именно на него запрыгнул парень).

Матч Марка Аллена с китайцем Фань Чжэнъи, проходящий на соседнем столе, возобновится. Лишь по окончании их встречи станет известно, состоится ли первая сессия матча Перри — Милкинс.

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