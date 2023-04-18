«Мы сделали только первый шаг». Тренер «Локомотива» — о победе над «Протоном»

Главный тренер калининградского «Локомотива» Константин Сиденко прокомментировал победу над «Протоном» в первом матче полуфинала чемпионата России по волейболу.

«Локомотив» на своей площадке обыграл «Протон» со счётом 3:1 (25:18, 14:25, 25:10, 25:19) и повёл в серии до трёх побед – 1-0.

«Мы сделали только первый шаг. Уже через день вторая игра, к которой надо начинать готовиться почти сразу после завершения этого матча. Он получился непростым. Во второй партии мы сами наделали очень много ошибок. Отпустили соперниц, попытались догонять – стали атаковать максимально сильно, но удары летели в аут. Подачи – в аут. Фактически подарили партию соперницам. Но главное, что в третьем сете смогли вернуть свою игру», — приводит слова Сиденко пресс-служба «Локомотива».