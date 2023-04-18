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Европейский союз настольного тенниса создал рабочую группу по допуску россиян на турниры

Исполнительный комитет Европейского союза настольного тенниса (ETTU) принял решение создать рабочую группу, которая совместно с Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) и Федерацией настольного тенниса России изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее ITTF поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, связанных с поддержкой СВО и принадлежностью к силовым структурам.

«Целью этой рабочей группы является оценка возможных путей возвращения российских и белорусских игроков в соревнования ETTU в соответствии с недавними рекомендациями МОК и ITTF», — приводит слова исполняющего обязанности президента ETTU Педро Моуры официальный сайт организации.