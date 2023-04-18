Установлен медведь, виновный в смерти итальянского бегуна Андреа Папи

Прокуратура города Тренто (Италия) заявила об установлении медведя, убившего бегуна Андреа Папи 5 апреля 2023 года. Анализ ДНК показал, что спортсмена убила медведица JJ4, которая ранее нападала на других жителей региона Трентино, но им удалось спастись.

После первого зафиксированного нападения власти региона выдали разрешение на отстрел медведицы, однако суд отменил действие закона. Вместо отстрела на JJ4 надели ошейник, позволявший контролировать её перемещения, но батарейка в нём села, что привело к новой трагедии.

Эта медведица родилась в Трентино после спаривания двух особей, привезенных из Словении в рамках программы Life Ursus. Цель программы — возрождение популяции бурых медведей на севере Италии. Сейчас в Трентино около 100 особей, которые с каждым годом становятся всё агрессивнее и всё чаще нападают на туристов. Так, в марте 2023 года на туристов в Трентино уже нападал медведь MJ5.

Андреа Папи стал первым человеком в Италии за 150 лет, убитым медведем. Семья погибшего подала в суд на людей, запретивших отстрел медведицы в 2022 году.