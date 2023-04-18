Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии и вышел вперёд в титульном матче
Поделиться
Сегодня, 18 апреля, в Астане (Казахстан) прошла седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение представителю Китая Дин Лижэню. Партия завершилась на 37-м ходу после ошибки Лижэня на цейтноте.
Счёт в матче стал 4-3 в пользу россиянина.
Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Партия 7. Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай)
18 апреля 2023, вторник. 12:00 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1:0
Дин Лижэнь
Матч проходит необычайно интересно и поражает своей результативностью. Из первых семи партий вничью завершились лишь две. Непомнящий уже в третий раз вышел вперёд, но пока Лижэню дважды удавалось сравнивать счёт.
Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
17:00
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:18
-
15:59
-
15:16
-
14:28
-
13:53
-
13:27
-
12:54
-
12:24
-
12:07
-
12:00
-
11:38
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:05
-
09:00
-
00:14
-
00:00
- 17 апреля 2023
-
23:00
-
22:29
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:44
-
20:47
-
20:34
-
20:13
-
20:09
-
20:04
-
19:57
Партнерский контент