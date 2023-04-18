Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии и вышел вперёд в титульном матче

Сегодня, 18 апреля, в Астане (Казахстан) прошла седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение представителю Китая Дин Лижэню. Партия завершилась на 37-м ходу после ошибки Лижэня на цейтноте.

Счёт в матче стал 4-3 в пользу россиянина.

Матч проходит необычайно интересно и поражает своей результативностью. Из первых семи партий вничью завершились лишь две. Непомнящий уже в третий раз вышел вперёд, но пока Лижэню дважды удавалось сравнивать счёт.

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».