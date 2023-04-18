ЦСКА — «Ростов-Дон». Битва лидеров женской гандбольной Суперлиги

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В пятницу, 21 апреля, в 19:30 ЖГК ЦСКА проведёт свой последний матч группы A предварительного этапа Olimpbet Суперлиги. На своей площадке армейская команда встретится со своим самым принципиальным соперником – «Ростов-Доном».

«Ростов-Дон» был основан в 1965 году, до 2002 года носил название «Ростсельмаш». Один из старейших клубов России. Многократный чемпион России и обладатель Кубка страны, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка европейских стран (1990), обладатель Кубка ЕГФ (2017), серебряный призёр Лиги чемпионов (2019).

Встреча пройдёт в Москве на площадке ВА «Динамо».

Клуб приглашает всех любителей гандбола на центральный матч предварительного этапа. Купить билеты можно по ссылке.

Московская команда идёт без поражений. ЦСКА набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы. «Ростов-Дон» располагается на втором месте (53).