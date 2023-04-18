Непомнящий — о седьмой партии с Лижэнем: игра была очень острая, напряжённая

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ход седьмой партии матча за звание чемпиона мира, в котором он сыграл белыми фигурами против китайского шахматиста Дин Лижэня.
«Вся игра была очень острая, напряжённая. Я чувствовал, что у меня всё в порядке, но после хода чёрных Cd6 я реально не понимал, что делать дальше. Там было много остроатакующих линий, но я не мог их просчитать, поэтому перешёл в чуть более плохую позицию. Я очень скептически относился к своей позиции, учитывая слабость своего короля. После ходов Дина мне удалось её стабилизировать, но игра всё равно шла на три результата. И только после того, как я понял, что мой король в безопасности, я понял, что могу выиграть эту партию.
Французская защита — нормальный дебют, в нём нет ничего плохого. Единственная особенность, он немного рискованный для белых, и белые должны копнуть немного глубже, испытать чёрных в спорных линиях.
Я не могу сказать, что чувствую себя уставшим. После выходного чувствовать себя посвежевшим — это нормально. Но, кажется, если в зоне отдыха сейчас будет диван, то я использую его по назначению», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.
Во вторник, 18 апреля, Ян Непомнящий одержал победу над гроссмейстером из Китая Дин Лижэнем в седьмой партии матча за звание чемпиона мира. Следующая партия состоится в четверг, 20 апреля.
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