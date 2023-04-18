Сергей Карякин поделился впечатлениями от победы Непомнящего над Лижэнем в седьмой партии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от победы соотечественника Яна Непомнящего над представителем Китая Дин Лижэнем в седьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане (Казахстан).
Счёт в противостоянии Непомнящий – Лижэнь – 4-3 в пользу россиянина.
«Остался доволен седьмой партией, потому что болею за Яна. Это была важная партия после поражения — прошлая игра была очень нервной. У Яна была худшая позиция, но всё это уже в прошлом. Дин Лижэнь очень неэкономно тратил время на обдумывание. В итоге не справился с управлением — позиция китайского игрока очень быстро рассыпалась. Дин сыграл гораздо слабее своего привычного уровня. Но я уже не удивляюсь — матч идёт очень результативно, соперники обмениваются ударом в каждой партии», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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