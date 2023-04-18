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Велогонщик Александр Власов — 10-й в общём зачёте после 2-го этапа многодневки «Тур Альп»

Завершился второй из пяти этапов веломногодневки «Тур Альп», которая проходит по дорогам Тироля. Победу, как и на первом старте, одержал британский гонщик команды INEOS Grenadiers Тео Гэйган Харт. Второе и третье время на финише показали представители команды Bahrain Victorious – австралиец Джек Хейг и колумбиец Сантьяго Буитраго.

Россиянин Александр Власов из команды BORA-hansgrohe показал 14-е время, отстав от лидера на 29 секунд.

«Тур Альп». Второй этап. Райт-им-Альпбахталь (Австрия) — Риттен (Италия). 165,2 км

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3:57.42.

2. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – то же время.

3. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – отставание 2,0 сек

4. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) +4,0.

5. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – то же отставание.

6. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – то же отставание…

14. Александр Власов (Россия, BORA — hansgrohe) +29 сек...

«Тур Альп». Общий зачёт (после второго этапа)

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 7.15,22

2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) +0,18.

3. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) +0,22.

4. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) +0,28.

5. Иван Соса (Колумбия, Movistar) – то же отставание.

6. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – то же отставание.

7. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) +0,30.

8. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) +0,32.

9. Александр Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) +0,40.

10. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0,55.