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Волейболисты «Белогорья» обыграли АСК во втором матче плей-офф за 5–8-е места Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» обыграли АСК во втором матче серии плей-офф за 5–8-е места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Встреча, проходившая в Белгороде, завершилась уверенной победой хозяев в трёх сетах — 3:0 (25:18, 28:26, 25:20). Напомним, в первом матче серии «Белогорье» обыграло АСК со счётом 3:2.

В другом матче серии плей-офф за 5–8-е места «Динамо-ЛО» оказалось сильнее новоуренгойского «Факела» — 3:0 (25:23, 25:16, 25:19). В первой встрече очного противостояния «Факел» одержал победу со счётом 3:2.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф за 5–8-е места. Вторые матчи

«Белогорье» (Белгород) – АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:18, 28:26, 25:20)

«Динамо-ЛО» – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:23, 25:16, 25:19)