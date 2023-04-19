«Локомотив» — «Протон»: во сколько матч 1/2 финала женской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 19 апреля, состоится второй матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между «Локомотивом» из Калининградской области и саратовским «Протоном». В первом матче серии «Локомотив» обыграл «Протон» со счётом 3:1 (25:18, 14:25, 25:10, 25:19).
На четвертьфинальной стадии турнира «Протон» одолел «Ленинградку» в двухматчевом противостоянии (3:2, 3:2), а калининградский «Локомотив» оказался сильнее «Тулицы» (3:0, 3:0)
Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Третий матч пройдёт 23 апреля. Четвёртый, если понадобится, состоится 25 апреля, пятый – 28 апреля.
19 апреля полуфинал «Локомотив» (Калининградская область) – «Протон» (Саратов) начнётся в 20:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Игра».
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