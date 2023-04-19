Пламен Константинов — о матче с «Зенитом-Казань»: они играют спокойнее и правильнее

Тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) Пламен Константинов подвёл итоги второго матча полуфинала Суперлиги России, в котором его команда на гостевой площадке проиграла «Зениту-Казань».
«Если проигрываем по одной и той же схеме, значит, нам в данный момент не хватает холодной головы, чтобы решать концовки. Это основная проблема, считаю. Здесь не вопрос везения Казани в концовках. Всё закономерно – они играют спокойнее и правильнее. Мы не решаем концовки, поэтому пока такой результат. Будем стараться вернуться в Казань», — сказал тренер пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.
Новосибирский «Локомотив» накануне, 18 апреля, проиграл второй матч полуфинала Суперлиги «Зениту-Казань» со счётом 0:3 (19:25, 25:27, 28:30). В первом матче команда Константинова также потерпела поражение.
- 19 апреля 2023
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:25
-
12:08
-
12:05
-
11:15
-
10:00
- 18 апреля 2023
-
22:37
-
21:48
-
21:36
-
21:27
-
19:50
-
18:47
-
17:43
-
17:00
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:18
-
15:59
-
15:16
-
14:28
-
13:53
-
13:27
-
12:54
-
12:24
-
12:07
-
12:00
-
11:38
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:05
-
09:00