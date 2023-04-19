Пламен Константинов — о матче с «Зенитом-Казань»: они играют спокойнее и правильнее

Тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) Пламен Константинов подвёл итоги второго матча полуфинала Суперлиги России, в котором его команда на гостевой площадке проиграла «Зениту-Казань».

«Если проигрываем по одной и той же схеме, значит, нам в данный момент не хватает холодной головы, чтобы решать концовки. Это основная проблема, считаю. Здесь не вопрос везения Казани в концовках. Всё закономерно – они играют спокойнее и правильнее. Мы не решаем концовки, поэтому пока такой результат. Будем стараться вернуться в Казань», — сказал тренер пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Новосибирский «Локомотив» накануне, 18 апреля, проиграл второй матч полуфинала Суперлиги «Зениту-Казань» со счётом 0:3 (19:25, 25:27, 28:30). В первом матче команда Константинова также потерпела поражение.